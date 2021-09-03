Майже 70 котів і собак в одній квартирі: під Києвом у квартирі влаштували підпільний притулок для тварин

Деталі



Мешканці однієї із багатоповерхівок Василькова повідомили про те, що в одній із сусідських квартир знаходиться велика кількість тварин. Собаки та коти утримуються в антисанітарних умовах та завдають значних незручностей жителям будинку.

Сьогодні поліція провела санкціонований обшук. Було встановлено, що 46 —річна жителька Василькова протягом тривалого часу утримувала у своїй квартирі десятки собак та котів без належних умов. Не виключається також, що деяких із тварин вона брала на утримання за грошову винагороду.

Цитата

“Станом на 14:00 вже обстежено одну із кімнат та вилучено 41 собака та 28 котів. Обшуки тривають. Правоохоронці за участі працівників відділу служби захисту та лікування тварин КП УЖКГ „Ірпінь“ частину тварин вилучили та направили до ветлікарні для встановлення стану здоров’я... Власницю квартири доставили до відділу поліції”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Луцьком чоловік застрелив сусідських собак: йому загрожує до 8 років ув'язнення

Наразі поліція відкрила Кримінальне провадження за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.