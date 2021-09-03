Під Луцьком чоловік застрелив сусідських собак: йому загрожує до 8 років ув'язнення

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Двох застрелених собак виявили вчора у селі Брище Луцького району приблизно о 18:00.

Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетним місцевий 66-річний житель. Постріли він здійснив із власної зареєстрованої гладкоствольної рушниці, вказали у поліції. Зброю та патрони до неї поліцейські вилучили. Собак, які належали його сусідам, відправили на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). За такі дії чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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