Під Луцьком чоловік застрелив сусідських собак: йому загрожує до 8 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Житель Луцького району посеред білого дня застрелив двох сусідських собак. Про це повідомила місцева поліція, інформує УНН.
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Двох застрелених собак виявили вчора у селі Брище Луцького району приблизно о 18:00.
Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетним місцевий 66-річний житель. Постріли він здійснив із власної зареєстрованої гладкоствольної рушниці, вказали у поліції. Зброю та патрони до неї поліцейські вилучили. Собак, які належали його сусідам, відправили на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). За такі дії чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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