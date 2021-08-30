В Харькове с балкона выбросили щенков: полиция начала проверку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Харькове с балкона выбросили щенков. Полиция проводит проверку. Об этом сообщили в полиции Харьковской области, информирует УНН.
Детали
Сегодня в Харькове на улице Полтавский шлях прохожие обнаружили пятерых щенков, которых выбросили с балкона. По адресу выехали патрульные полицейские.
"... позвонила 43-летняя прохожая и сообщила, что кто-то выбросил щенков с балкона четвертого этажа.
Происшествие произошло 30 августа в 15:41 по улице Полтавский шлях. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Информация зарегистрирована в Едином учете отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 3.
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