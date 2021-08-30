У Харкові з балкона викинули цуценят: поліція розпочала перевірку

Деталі

Сьогодні у Харкові на вулиці Полтавський шлях перехожі виявили п'ятьох цуценят, яких викинули з балкона. За адресою виїхали патрульні поліцейські.

"... зателефонувала 43-річна перехожа та повідомила, що хтось викинув цуценят з балкону четвертого поверху.

Подія сталася 30 серпня о 15:41 по вулиці Полтавський шлях. За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Всі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столичному районі чоловік викинув з 4-го поверху домашню тварину