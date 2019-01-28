Майже 47 тис. громадянам України відмовили у в'їзді до Польщі минулого року

"Понад 77 тис. іноземців, котрі у 2018 році проходили контроль на кордоні з Польще, не отримали дозволу на перетин польського кордону" - поінформувала речниця Прикордонної служби Польщі Аґнєшка Ґоліас.

Вона додала, що найбільше відмов у в’їзді до Польщі отримали громадяни України.

За даними Головної комендатури Прикордонної служби, торік польські прикордонники видали 77,2 тис. відмов у в’їзді до Польщі. Найбільше – на кордоні з Україною (48,8 тис.), з Білоруссю (майже 26 тис.) і на кордоні з Росією (1,3 тис.). Найчастіше відмовляли у перетині кордону громадянам України (46,7 тис.), Росії (20,2 тис.) та Білорусі (5,5 тис.).

Головними підставами для видачі рішень про відмову у в’їзді до країни були відсутність дійсної візи або документу перебування, брак документів, що підтверджують мету в’їзду та відсутність необхідних коштів.

Минулого року затримали на так званому зеленому кордоні 285 осіб, котрі незаконно перетнули польський кордон. Затримання здійснено на прикордонному відрізку з Росією, Білоруссю та Україною.

"У автомобільних прикордонних пунктах пропуску з Росією, Білоруссю та Україною таких спроб було зареєстровано 1173, а на летовищах – 404. Здебільшого це були особи, котрі мали фальшиві візи, документи або підроблені штампи прикордонної служби. Фальшиві документи для перетину польського кордону або для перебування у країні використовували найчастіше українці (1138 осіб), росіяни (145), білоруси (52), сирійці (47), іранці (40), в’єтнамці (22) та китайці (22 особи)", - пише видання.

Польські прикордонники провели також 3,6 тис. перевірок законності працевлаштування. У результаті контролю виявилося, що понад 12 тис. іноземців працює з порушенням правил. Серед тих, хто найчастіше порушував норми, були: громадяни України (19,6 тис. осіб), Молдови (400), Білорусі (370) та Грузії (246 осіб).

Нагадаємо, протягом минулого року під час заходів прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби загалом викрили близько 500 спроб використання громадянами підроблених або чужих документів в Польщі. Ещк 5,2 тисячі осіб намагалися перетнути кордон за недійсними документами.