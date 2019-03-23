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Майже 3 тис. українських воїнів віддали своє життя, захищаючи країну від російської агресії - Президент

Київ • УНН

 • 9583 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Майже 3 тисячі українських воїнів віддали своє життя, захищаючи українську землю від російської агресії. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко. 

Майже 3 тис. українських воїнів віддали своє життя, захищаючи країну від російської агресії - Президент

"2956 українських воїнів віддали своє життя, захищаючи українську землю від російської агресії, а більше 10 тисяч цивільних було вбито як наслідок агресії, в тому числі і проти мирного населення", - повідомив він. 

Як повідомляв УНН, 27 співробітників СБУ віддали своє життя у боротьбі проти агресії РФ за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

 ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів, що готували втручання у вибори

Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу заходів з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури попередили терористичний акт у харківському метрополітені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За п'ять років СБУ запобігла понад 230 терористичним актам

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