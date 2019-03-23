Майже 3 тис. українських воїнів віддали своє життя, захищаючи країну від російської агресії - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Майже 3 тисячі українських воїнів віддали своє життя, захищаючи українську землю від російської агресії. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко.
"2956 українських воїнів віддали своє життя, захищаючи українську землю від російської агресії, а більше 10 тисяч цивільних було вбито як наслідок агресії, в тому числі і проти мирного населення", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, 27 співробітників СБУ віддали своє життя у боротьбі проти агресії РФ за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.
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Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу заходів з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури попередили терористичний акт у харківському метрополітені.
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