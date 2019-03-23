Почти 3 тыс. украинских воинов отдали свою жизнь, защищая страну от российской агрессии - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Почти 3000 украинских воинов отдали свою жизнь, защищая украинскую землю от российской агрессии Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
"2956 украинских воинов отдали свою жизнь, защищая украинскую землю от российской агрессии, а больше 10 000 гражданских были убиты как следствие агрессии, в том числе и против мирного населения", - сообщил он.
Как сообщал УНН, 27 сотрудников СБУ отдали свою жизнь в борьбе против агрессии РФ за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.
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Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мер с контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры предупредили террористический акт в харьковском метрополитене.
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