Почти 3 тыс. украинских воинов отдали свою жизнь, защищая страну от российской агрессии - Президент

"2956 украинских воинов отдали свою жизнь, защищая украинскую землю от российской агрессии, а больше 10 000 гражданских были убиты как следствие агрессии, в том числе и против мирного населения", - сообщил он.



Как сообщал УНН, 27 сотрудников СБУ отдали свою жизнь в борьбе против агрессии РФ за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

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Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мер с контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры предупредили террористический акт в харьковском метрополитене.



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