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Майже 280 картин та вагон-ресторан: суд заарештував майно Медведчука

Майже 280 картин та вагон-ресторан: суд заарештував майно Медведчука

Київ • УНН

 • 100063 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Личаківський районний суд Львова наклав арешт на майно нардепа Віктора Медведчука. Зокрема, заарештовано 279 картин, 10 годинників, залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер’єру та посудом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу суду.

Цитата

"17.06.2022 слідчий суддя задовольнив клопотання Генерального прокурора та наклав арешт на майно підозрюваного Медведчука В. В., яке було виявлено у процесі проведення обшуку 07.06.2022 року у будинку та земельній ділянці, які належать йому на праві приватної власності", – йдеться в повідомленні.

Деталі

Загалом заарештовано 279 картин, 4 статуетки, 10 годинників, 5 чашок, 1 келих, 1 піднос, 2 вази, 1 графин, 2 підставки, 2 срібних підстаканник, 1 чайник, 31 коробка з елементами посуду, залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер’єру та посудом.

Нагадаємо

Раніше Личаківський районний суд Львова продовжив тримання під вартою до 9 серпня нардепу Віктору Медведчуку.

У квітні 2022 року Личаківський районний суд Львова відправив Віктора Медведчука під варту.

Медведчуку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України. 10 січня 2022 року Печерським районним судом Києва до Медведчука було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишення свого житла цілодобово. Разом з тим, 26 лютого працівниками поліції виявлено відсутність Медведчука за місцем проживання.

Після цього його було оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук. 18 березня його заочно заарештували без можливості внесення застави. Після затримання суд також арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна  Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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