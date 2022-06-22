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Почти 280 картин и вагон-ресторан: суд арестовал имущество Медведчука

Почти 280 картин и вагон-ресторан: суд арестовал имущество Медведчука

Киев • УНН

 • 100062 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Лычаковский районный суд Львова наложил арест на имущество нардепа Виктора Медведчука. В частности, арестовано 279 картин, 10 часов, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера и посудой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Цитата

"17.06.2022 следователь судья удовлетворил ходатайство Генерального прокурора и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука В. В., которое было обнаружено в процессе проведения обыска 07.06.2022 года в доме и земельном участке, принадлежащих ему на праве частной собственности" , – говорится в сообщении.

Детали

Всего арестовано 279 картин, 4 статуэтки, 10 часов, 5 чашек, 1 бокал, 1 поднос, 2 вазы, 1 графин, 2 подставки, 2 серебряных подстаканника, 1 чайник, 31 коробка с элементами посуды, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера и посудой.

Напомним

Ранее Лычаковский районный суд Львова продлил содержание под стражей до 9 августа нардепа Виктора Медведчука.

В апреле 2022 года Лычаковский районный суд Львова отправил Виктора Медведчука под стражу.

Медведчуку сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. 10 января 2022 Печерским районным судом Киева к Медведчуку была применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидания своего жилья круглосуточно. Вместе с тем, 26 февраля сотрудниками полиции обнаружено отсутствие Медведчука по месту жительства.

После этого он был объявлен в государственный, межгосударственный и международный розыск. 18 марта его заочно арестовали без возможности внесения залога. После задержания суд также арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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