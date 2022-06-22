Суд продовжив арешт Медведчуку до 9 серпня

Цитата

«Продовжити строк тримання під вартою без визначення розміру застави підозрюваному у кримінальному провадженні №22016130000000212 від 19 вересня 2016 року (Медведчуку – ред.) , який підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.2583 КК України, терміном на 60 днів, тобто до 9 серпня 2022 року», - йдеться в ухвалі суду.

Доповнення

У квітні 2022 року Личаківський районний суд Львова відправив Віктора Медведчука під варту.



Медведчуку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України. 10 січня 2022 року Печерським районним судом Києва до Медведчука було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишення свого житла цілодобово. Разом з тим, 26 лютого працівниками поліції було виявлено відсутність Медведчука за місцем проживання.

Після цього його було оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук. 18 березня його заочно заарештували без можливості внесення застави.

Після затримання Медведчука суд також арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко та ін.