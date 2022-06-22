Суд продлил арест Медведчуку до 9 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Лычаковский районный суд Львова продлил содержание под стражей до 9 августа нардепа Виктор Медведчук, передает УНН со ссылкой на решение суда.
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«Продлить срок содержания под стражей без определения размера залога подозреваемому в уголовном производстве №2201613000000212 от 19 сентября 2016 года (Медведчуку – ред.), который подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.2583 УК Украины, сроком на 60 дней, то есть до 9 августа 2022 года», - говорится в решении суда.
Дополнение
В апреле 2022 года Лычаковский районный суд Львова отправил Виктора Медведчука под стражу.
Медведчук уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 и ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 УК Украины. 10 января 2022 года Печерским районным судом Киева к Медведчуку была применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидания своего жилья круглосуточно. Вместе с тем, 26 февраля сотрудниками полиции было обнаружено отсутствие Медведчука по месту жительства.
После этого он был объявлен в государственный, межгосударственный и международный розыск. 18 марта его заочно арестовали без возможности внесения залога.
После задержания Медведчука суд также арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко и т.д.