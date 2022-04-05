Майже 1200 луганчан врятовано 5 квітня від російського вторгнення - голова ОВА

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Так, за словами Гайдая, із Сєвєродонецька вивезено 235 жителів - 60 доставлено до потягу в Новозолотарівці, ще 175 - до Слов'янська.

Із Лисичанська виїхали 622 людини: 205 - автобусами напряму до Дніпра. Ще 417 – потягом із Новозолотарівки.

Крім того, евакуювалися 315 жителів Кремінної та 15 – Рубіжного. Ще 5 рубіжан виїхали на власних автівках.

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