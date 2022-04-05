Майже 1200 луганчан врятовано 5 квітня від російського вторгнення - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Майже 1200 луганчан врятовано 5 квітня від російського вторгнення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
Деталі
Так, за словами Гайдая, із Сєвєродонецька вивезено 235 жителів - 60 доставлено до потягу в Новозолотарівці, ще 175 - до Слов'янська.
Із Лисичанська виїхали 622 людини: 205 - автобусами напряму до Дніпра. Ще 417 – потягом із Новозолотарівки.
Крім того, евакуювалися 315 жителів Кремінної та 15 – Рубіжного. Ще 5 рубіжан виїхали на власних автівках.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Били з мінометів, ствольної артилерії, застосовували авіацію: за минулу добу росіяни 51 раз обстріляли житлові квартали Луганщини