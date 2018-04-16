Майже 100 людей захворіли на кір минулого тижня на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Протягом минулого тижня на Закарпатті зареєстрували 89 нових випадків кору, що на 3% більше, ніж попереднього тижня. Про це УНН повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик.
У структурі захворілих традиційно переважали діти до 17 років – 81%, або 72 випадки, дорослі – 19% або 17 випадків.
З початку року на Закарпатті зареєстровано 1823 випадки кору, у тому числі 1451 – серед дітей віком до 17 років (79%). Серед захворілих не мають щеплень проти кору 71%, одне щеплення отримали 18%, а вакциновані згідно з календарем – 11%.
Нагадаємо, у Львові трирічна дитина померла від кору.