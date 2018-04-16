Почти 100 человек заболели корью на прошлой неделе в Закарпатской области

В структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет - 81%, или 72 случая, взрослые - 19% или 17 случаев.

С начала года на Закарпатье зарегистрировано 1823 случая кори, в том числе 1451 - среди детей до 17 лет (79%). Среди заболевших не имеют прививок против кори 71%, одну прививку получили 18%, а вакцинированы согласно календарю - 11%.

Напомним, во Львове трехлетний ребенок умер от кори.