Майстер лісу на Закарпатті вимагав хабар за за відпуск 170 ялинок за заниженими цінами

Сьогодні, на Міжгірщині працівники прокуратури Закарпатської області спільно з співробітниками Управління захисту економіки в Закарпатській області ДЗЕ НПУ, викрили працівника ДП “Міжгірське ЛГ” при одержанні частини суми неправомірної вигоди від закарпатця. Як виявилося старший майстер лісу вимагав 10 тис. грн. за відпуск 170 ялинок без відповідних документів та за заниженою ціною.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії і вирішується питання щодо затримання майстра лісу в порядку ст.208 КПК України. Разом з тим перевіряється причетність інших працівників Держлісгоспу до вчинення вказаного кримінального правопорушення ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція вказаної статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.