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Маємо зупинити агресора якнайшвидше: Зеленський поговорив із Байденом

Маємо зупинити агресора якнайшвидше: Зеленський поговорив із Байденом

Київ • УНН

 • 307965 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом США Джо Байденом - йшлося про оборонну допомогу, передає УНН.

Цитата

"Щойно мав розмову з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!" - написав Зеленський у Twitter.

Раніше

Президент США Джо Байден у понеділок, 28 лютого, проведе телефонну розмову із союзниками та партнерами, щоб обговорити ситуацію в Україні.

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