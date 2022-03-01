Маємо зупинити агресора якнайшвидше: Зеленський поговорив із Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом США Джо Байденом - йшлося про оборонну допомогу, передає УНН.
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"Щойно мав розмову з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!" - написав Зеленський у Twitter.
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Президент США Джо Байден у понеділок, 28 лютого, проведе телефонну розмову із союзниками та партнерами, щоб обговорити ситуацію в Україні.