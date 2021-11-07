Мати Ілона Маска одягнула сукню українського дизайнера
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Мати відомого американського винахідника та підприємця Ілона Маска, Мей Маск відвідала захід у Катарі, одягнувши сукню від українського дизайнера Юлії Магдич. Дизайнер опублікувала відео Маск у своїй сукні в Instagram, передає УНН.
Деталі
Модель, письменниця та бізнес-вумен одягнула білу сукню із синім орнаментом та пишними рукавами з колекції Юлії Магдич сезону весна-літо. Образ вона доповнила сумкою Dior та масивними сережками.
Доповнення
Це не перший раз коли Мей Маск обирає український бренд. Раніше мати Маска викладала світлини в дизайнерському одязі з колекції українського бренду Darja Donezz.
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