Мати Ілона Маска одягнула сукню українського дизайнера

Деталі

Модель, письменниця та бізнес-вумен одягнула білу сукню із синім орнаментом та пишними рукавами з колекції Юлії Магдич сезону весна-літо. Образ вона доповнила сумкою Dior та масивними сережками.

Доповнення

Це не перший раз коли Мей Маск обирає український бренд. Раніше мати Маска викладала світлини в дизайнерському одязі з колекції українського бренду Darja Donezz.