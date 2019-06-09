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Мати Ілона Маска похвалилась у Instagram своїм костюмом від українського бренду

Мати Ілона Маска похвалилась у Instagram своїм костюмом від українського бренду

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. 71-річна мати американського відомого винахідника та підприємця Ілона Маска, Мей Маск виклала світлини в дизайнерському одязі з колекції українського бренду Darja Donezz. Відповідні фото у костюмі Мей Маск опублікувала у свєому Instagram-акаунті, передає УНН.

Слід зазначити, що у цьому дизайнерському вбранні Мей з'явилася на форумі Health Summit, який нещодавно проходив у Нью-Йорку, США.

"Мені було дуже весело розповідати про харчування, модельний бізнес і про те, як індустрія здоров'я може орієнтуватися на людей старших за 50 років у соціальних мережах. Спасибі Instagram і Facebook за запрошення. Мені дійсно подобається ділитися такими перлинами мудрості і тим, як соціальні мережі допомогли моїй кар'єрі", - написала мати Ілона Маска, зазначивши що її вбрання розробив бренд Darja Donezz.

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Нагадаємо, американський підприємець та винахідник Ілон Маск заявив, що Україна зробила важливий внесок в розвиток космічних технологій, якими наразі користується Росія.

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