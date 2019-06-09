Мати Ілона Маска похвалилась у Instagram своїм костюмом від українського бренду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. 71-річна мати американського відомого винахідника та підприємця Ілона Маска, Мей Маск виклала світлини в дизайнерському одязі з колекції українського бренду Darja Donezz. Відповідні фото у костюмі Мей Маск опублікувала у свєому Instagram-акаунті, передає УНН.
Слід зазначити, що у цьому дизайнерському вбранні Мей з'явилася на форумі Health Summit, який нещодавно проходив у Нью-Йорку, США.
"Мені було дуже весело розповідати про харчування, модельний бізнес і про те, як індустрія здоров'я може орієнтуватися на людей старших за 50 років у соціальних мережах. Спасибі Instagram і Facebook за запрошення. Мені дійсно подобається ділитися такими перлинами мудрості і тим, як соціальні мережі допомогли моїй кар'єрі", - написала мати Ілона Маска, зазначивши що її вбрання розробив бренд Darja Donezz.
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Нагадаємо, американський підприємець та винахідник Ілон Маск заявив, що Україна зробила важливий внесок в розвиток космічних технологій, якими наразі користується Росія.
I had so much fun talking about #nutrition, @biggreen, @covergirl, #modeling, working with @boost_drinks and how the #health industry can target people over 50 on social media. #HealthSummit #pharmagram. Thank you @instagram @facebook for inviting me. I truly enjoyed sharing some pearls of wisdom and how social media has helped my career. #stylist @juliaperryh Look Designed by @darja_donezz @byfar_official @ronaldvanderkemp