Мать Илона Маска похвасталась в Instagram своим костюмом от украинского бренда
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. 71-летняя мать американского известного изобретателя и предпринимателя Илона Маска, Мэй Маск выложила фотографии в дизайнерской одежде из коллекции украинского бренда Darja Donezz. Соответствующие фото в костюме Мэй Маск опубликовала в свеому Instagram-аккаунте, передает УНН.
Следует отметить, что в этом дизайнерском наряде Мэй появилась на форуме Health Summit, который недавно проходил в Нью-Йорке, США.
“Мне было очень весело рассказывать о питании, модельном бизнесе и о том, как индустрия здоровья может ориентироваться на людей старше 50 лет в социальных сетях. Спасибо Instagram и Facebook за приглашение. Мне действительно нравится делиться такими жемчужинами мудрости и тем, как социальные сети помогли моей карьере”, — написала мать Илона Маска, отметив, что ее наряд разработал бренд Darja Donezz.
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Напомним, американский предприниматель и изобретатель Маск заявил, что Украина сделала важный вклад в развитие космических технологий, которыми сейчас пользуется Россия.
I had so much fun talking about #nutrition, @biggreen, @covergirl, #modeling, working with @boost_drinks and how the #health industry can target people over 50 on social media. #HealthSummit #pharmagram. Thank you @instagram @facebook for inviting me. I truly enjoyed sharing some pearls of wisdom and how social media has helped my career . #stylist @juliaperryh Look Designed by @darja_donezz @byfar_official @ronaldvanderkemp