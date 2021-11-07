Мать Илона Маска надела платье украинского дизайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Мать известного американского изобретателя и предпринимателя Илона Маска, Мэй Маск посетила мероприятие в Катаре, надев платье от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Дизайнер опубликовала видео Маск в своем платье в Instagram, передает УНН.
Детали
Модель, писательница и бизнес-вумен надела белое платье с синим орнаментом и пышными рукавами из коллекции Юлии Магдыч сезона весна-лето. Образ она дополнила сумкой Dior и массивными серьгами.
Дополнения
Это не первый раз когда Мэй Маск выбирает украинский бренд. Ранее мать Маска выкладывала фотографии в дизайнерской одежде из коллекции украинского бренда Darja Donezz.
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