Мать Илона Маска надела платье украинского дизайнера

Детали

Модель, писательница и бизнес-вумен надела белое платье с синим орнаментом и пышными рукавами из коллекции Юлии Магдыч сезона весна-лето. Образ она дополнила сумкой Dior и массивными серьгами.

Дополнения

Это не первый раз когда Мэй Маск выбирает украинский бренд. Ранее мать Маска выкладывала фотографии в дизайнерской одежде из коллекции украинского бренда Darja Donezz.