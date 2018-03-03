Матчем "Динамо" – "Галицькі Леви" стартувала серія плей-оф в УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. МХК “Динамо” і “Галицьким Левам” випала честь своїм поєдинком відкривати 1/4 плей-оф УХЛ сезону 2017/18 років, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.
Свій намір вирвати перемогу у гостей харків’яни показали з перших хвилин зустрічі, і вже на третій хвилині матчу кращий бомбардир поточного чемпіонату Володимир Чердак в більшості відкрив рахунок в поєдинку, закинувши першу шайбу в плей-оф цього сезону.
Подвоїли рахунок на табло “динамівці” вже через 10 хвилин — Микита Олійник в меншості, виходом один на один з голкіпером, відправив шайбу в ворота Владислава Вязовова.
У другій двадцятихвилинці підопічні Михайла Чіканцева активізувалися в атаці, проте, всі спроби на свої ворота харків’яни зводили “нанівець”, не даючи противнику повернутися в гру. Але під кінець другого періоду гостям все-таки вдалося повернути інтригу в поєдинок — син головного тренера Михайло Чіканцев-молодший закинув першу шайбу “Львів” в історії УХЛ в плей-оф, відігравши таким чином одну з двох пропущених шайб.
Третій період стартував на швидкостях — “Галицькі Леви” відчайдушно намагалися зрівняти рахунок, а “динамівці” намагалися утримати свою перевагу в поєдинку. Однак, за 10 хвилин до кінця матчу Микита Муртищев зміг зробити цифри на табло 2:2. До кінця поєдинку рахунок так і протримався рівним, і жодна з команд не змогла реалізувати свої моменти біля воріт супротивника.
Другий матч свого чвертьфінального протистояння команди проведуть вже 5-го березня.
Відзначимо, що за нічийного рахунку в окремому матчі чвертьфінальної стадії плей-оф овертайм або серія післяматчевих булітів не проводяться. У разі нічийного результату за сумою двох матчів чвертьфіналу, команди гратимуть 20-хвилинні овертайми до визначення переможця протистояння.
Додамо також, сьогодні чвертьфінал плей-оф для себе відкриють “Кременчук” і “Вовки”.