Матчем "Динамо" - "Галицкие Львы" стартовала серия плей-офф в УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. МХК "Динамо" и "Галицким Львам" выпала честь своим поединком открывать 1/4 плей-офф УХЛ сезона 2017/18 годов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.
Свое намерение вырвать победу у гостей харьковчане показали с первых минут встречи, и уже на третьей минуте матча лучший бомбардир текущего чемпионата Владимир Чердак в большинстве открыл счет в поединке, забросив первую шайбу в плей-офф этого сезона.
Удвоили счет на табло “динамовцы” уже через 10 минут — Никита Олейник в меньшинстве, выходом один на один с голкипером, отправил шайбу в ворота Владислава Вязовова.
Во второй двадцатиминутке подопечные Михаила Чиканцева активизировались в атаке, однако, все попытки на свои ворота харьковчане сводили “на нет”, не давая противнику вернуться в игру. Но под конец второго периода гостям все-таки удалось вернуть интригу в поединок — сын главного тренера Михаил Чиканцев-младший забросил первую шайбу “Львов” в истории УХЛ в плей-офф, сыграв таким образом одну из двух пропущенных шайб.
Третий период стартовал на скоростях — “Галицкие Львы” отчаянно пытались сравнять счет, а “динамовцы” пытались удержать свое преимущество в поединке. Однако, за 10 минут до конца матча Никита Муртищев смог сделать цифры на табло 2:2. До конца поединка счет так и продержался равным, и ни одна из команд не смогла реализовать свои моменты у ворот противника.
Второй матч своего четвертьфинального противостояния команды проведут уже 5-го марта.
Отметим, что при ничейном счете в отдельном матче четвертьфинальной стадии плей-офф овертайм или серия послематчевых буллитов не проводятся. В случае ничейного результата по сумме двух матчей четвертьфинала, команды будут играть 20-минутные овертайма до определения победителя противостояния.
Добавим также, сегодня четвертьфинал плей-офф для себя откроют “Кременчуг” и “Волки”.