Матч "Зоря" – "Зірка" не відбудеться
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Товариський матч, що був запланований на неділю, 13 листопада, між луганською “Зорею” та кропивницькою “Зіркою” не відбудеться. Інформує УНН-Центр із посиланням на офіційний сайт ФК “Зірка”.
“У лазареті нашої команди на сьогоднішній день перебуває одинадцять футболістів першого складу. Тож для проведення повноцінного спарингу з таким потужним суперником, як „Зоря“, нашому тренерському штабу не вистачає гравців. А задіяти в цьому матчі футболістів з U-19 та U-21 також не видається можливим, адже ці команди проводять календарні ігри проти одноліток з луцької „Волині“.
"ФК "Зірка" вдячний ФК "Зоря“ за запрошення на контрольний матч і приносить свої вибачення за неможливість провести цю гру,” — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в середу, 16 листопада, на стадіоні “Зірка” відбудеться товариський матч між кропивницькою “Зіркою” та запорізьким “Металургом”. Початок о 15:00. Вхід — вільний.