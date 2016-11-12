Матч "Заря" - "Звезда" не состоится
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Чемпионат, который был запланирован на воскресенье, 13 ноября, между луганской "Зарей" и Кропивницкой "Звездой" не состоится. Информирует УНН-Центр со ссылкой на официальный сайт ФК "Звезда".
"В лазарете нашей команды на сегодняшний день находится одиннадцать футболистов первого состава. Поэтому для проведения полноценного спарринга с таким мощным соперником, как "Заря", нашему тренерскому штабу не хватает игроков. А задействовать в этом матче футболистов из U-19 и U-21 также не представляется возможным, ведь эти команды проводят календарные игры против ровесников из луцкой "Волыни".
"ФК "Звезда" благодарен ФК "Заря" за приглашение на контрольный матч и приносит свои извинения за невозможность провести эту игру", - говорится в сообщении.
Напомним, что в среду, 16 ноября, на стадионе "Звезда" состоится товарищеский матч между Кропивницкой "Звездой" и запорожским "Металлургом". Начало в 15:00. Вход - свободный.