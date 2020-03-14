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Матч з шістьма голами: "Олександрія" вийшла переможцем у грі з "Колосом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Стартовий поєдинок топ-6 другого етапу УПЛ завершився домашнім виграшем "Олександрії" над "Колосом", передає УНН з посиланням на сайт Прем'єр-ліги.

В Олександрії глядачі побачили аж шість забитих м’ячів, причому чотири по перерві. “Колос” чудово провів перший тайм, фактично закінчив його на свою користь, аж тут пропустив (забивали Гречишкін за господарів та Сорокін у протилежному складі).

По перерві вже “Олександрія” була господарем становища, натомість у ковалівців занадто часто помилялась оборона. Окремо відзначимо дії капітана господарів поля Грицука, який так чи інакше мав стосунок до трьох голів у ворота “Колоса”, та голи Ковальця і Задераки — 4:2.

Додамо, що попри три набрані пункти “Олександрія” залишилась 5-ю — 40 балів, а “Колос” йде 6-м — 26.

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