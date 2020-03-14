Матч с шестью голами: "Александрия" вышла победителем в игре с "Колосом"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Стартовый поединок топ-6 второго этапа УПЛ завершился домашним выигрышем "Александрии" над "Колос", передает УНН со ссылкой на сайт Премьер-лиги.
В Александрии зрители увидели целых шесть забитых мячей, причем четыре после перерыва. “Колос” прекрасно провел первый тайм, фактически закончил его в свою пользу, но тут пропустил (забивали Гречишкин хозяев и Сорокин в противоположном составе).
После перерыва уже “Александрия” была хозяином положения, зато в Коваливке слишком часто ошибалась оборона. Отдельно отметим действия капитана хозяев поля Грицука, который так или иначе имел отношение к трем голам в ворота “Колоса”, и голов Ковальца и Задерака — 4:2.
Добавим, что, несмотря на три набранных пункта “Александрия” осталась 5-й — 40 баллов, а “Колос” идет 6-м — 26.