Матч-відкриття другого етапу УПЛ завершився нічиєю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. ПФК "Львів" та "Карпати" зіграли внічию у першій зустрічі другого етапу УПЛ з нижньої шістки команд, передає кореспондент УНН.
У першій половині активніше себе проявили номінальні гості “Арена Львів” — “Карпати”. Нападник Бойчуч в середині тайму пробив низом та поцілив у стійку воріт. Згодом цифри на табло були змінені. Проникаюча передача в штрафну завершилася прострілом низом після якого м’яч у сітку зрізав захисник Братков, відзначившись автоголом.
На старті другої половини оборонець “Карпат” завозився у власній штрафній, втратив м’яч, і як наслідок рахунок зрівняв бразилець Яковеллі. Більше цифри не змінювались — 1:1.
Примітно, що наприкінці тайму Татарков і Назаріна обмінялися не забитими пенальті, а Пасіч у складі “Карпат” отримав вилучення.
Додамо, “Львів” з 21 балом займає 9 рядок,а “КарпатИ” останні (14).