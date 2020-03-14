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Матч-відкриття другого етапу УПЛ завершився нічиєю

Матч-відкриття другого етапу УПЛ завершився нічиєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. ПФК "Львів" та "Карпати" зіграли внічию у першій зустрічі другого етапу УПЛ з нижньої шістки команд, передає кореспондент УНН.

У першій половині активніше себе проявили номінальні гості “Арена Львів” — “Карпати”. Нападник Бойчуч в середині тайму пробив низом та поцілив у стійку воріт. Згодом цифри на табло були змінені. Проникаюча передача в штрафну завершилася прострілом низом після якого м’яч у сітку зрізав захисник Братков, відзначившись автоголом.

На старті другої половини оборонець “Карпат” завозився у власній штрафній, втратив м’яч, і як наслідок рахунок зрівняв бразилець Яковеллі. Більше цифри не змінювались — 1:1.

Примітно, що наприкінці тайму Татарков і Назаріна обмінялися не забитими пенальті, а Пасіч у складі “Карпат” отримав вилучення.

Додамо, “Львів” з 21 балом займає 9 рядок,а “КарпатИ” останні (14).

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