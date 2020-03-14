Матч-открытие второго этапа УПЛ завершился ничьей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. ПФК "Львов" и "Карпаты" сыграли вничью в первой встрече второго этапа УПЛ с нижней шестерки команд, передает корреспондент УНН.
В первой половине активнее себя проявили номинальные гости “Арена Львов” — “Карпаты”. Нападающий Бойчуч в середине тайма пробил низом и попал в штангу ворот. Впоследствии цифры на табло были изменены. Проникающая передача в штрафную завершилась прострелом низом после которого мяч в сетку срезал защитник Братков, отметившись автоголом.
На старте второй половины защитник “Карпат” завозился в собственной штрафной, потерял мяч, и как следствие счет сравнял бразилец Яковелли. Более цифры не менялись — 1:1.
Примечательно, что в конце тайма Татаркова и Назарина обменялись не забит ли пенальти, а Пасич в составе “Карпат” получил удаление.
Добавим, “Львов” с 21 баллом занимает 9 строчку, а “Карпаты” последние (14).