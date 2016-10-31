Матч “Гент”-“Шахтар” розсудить білоруська бригада арбітрів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи між "Гентом" та "Шахтарем" розсудить бригада арбітрів із Білорусі на чолі з Алєксєєм Кульбабковим, передає УНН з посиланням на УЄФА.
УЄФА призначив бригаду головним арбітром матчу "Гент" - "Шахтар" А.Кульбаков.
Асистенти арбітра:
Дмитро Жук (BLR);
Олег Маслянко (BLR).
Додаткові асистенти арбітра
Денис Щербаков (BLR);
Віктор Шімусік (BLR).
Четвертий арбітр:
Юрій Хомченко.
Нагадаємо, матч “Бенфіка” - “Динамо” розсудить французька бригада арбітрів.