Матч "Гент" - "Шахтер" рассудит белорусская бригада арбитров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между "Гент" и "Шахтером" рассудит бригада арбитров из Беларуси во главе с Алексеем Кульбабковым, передает УНН со ссылкой на УЕФА.
УЕФА назначил главным арбитром матча "Гент" - "Шахтер" А.Кульбакова.
Ассистенты арбитра:
Дмитрий Жук (BLR)
Олег Маслянко (BLR).
Дополнительные ассистенты арбитра
Денис Щербаков (BLR)
Виктор Шимусик (BLR).
Четвертый арбитр:
Юрий Хомченко.
Напомним, матч "Бенфика" - "Динамо" рассудит французская бригада арбитров.