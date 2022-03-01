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Mastercard заблокували декілька фінансових установ із платіжної мережі

Mastercard заблокували декілька фінансових установ із платіжної мережі

Київ • УНН

 • 168217 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У результаті санкцій Mastercard заблокували декілька фінансових інститутів із платіжної мережі Mastercard. ПРо це повідомляє УНН з посиланням на сайк компанії.

Цитата

"У результаті санкцій ми заблокували декілька фінансових установ із платіжної мережі Mastercard. Ми продовжимо співпрацю з регуляторними органами в найближчі дні, щоб повністю дотримуватися наших зобов’язань щодо дотримання вимог у міру їх розвитку", - йдеться у повідомленні.

"Враховуючи надзвичайну ситуацію, що розгортається, ми також працюємо з нашими партнерами, щоб спрямувати фінансування та гуманітарну допомогу там, де це може забезпечити найбільший ефект. Сьогодні ми оголосили про внесок у розмірі 2 мільйонів доларів у Червоний Хрест, Save the Children та наш фонд допомоги співробітникам для гуманітарної допомоги", - додали в установі.

Нагадаємо

Міністерство фінансів США запровадило блокувальні санкції проти Центрального банку Росії, Фонду національного добробуту та Російського фонду прямих інвестицій, до того ж низку російських банків відключать від системи SWIFT.

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