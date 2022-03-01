Mastercard заблокировали несколько финансовых учреждений из платежной сети

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"В результате санкций мы заблокировали несколько финансовых учреждений с платежной сети Mastercard. Мы продолжим сотрудничество с регуляторными органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития", - говорится в сообщении.

"Учитывая чрезвычайную ситуацию, которая разворачивается, мы также работаем с нашими партнерами, чтобы направить финансирование и гуманитарную помощь там, где это может обеспечить наибольший эффект. Сегодня мы объявили о взносе в размере 2 миллионов долларов в Красный Крест, Save the Children и на фонд помощи сотрудникам для гуманитарной помощи", - добавили в учреждении.

Напомним

Министерство финансов США ввело блокирующие санкции против Центрального банка России, Фонда национального благосостояния и Российского фонда прямых инвестиций, к тому же ряд российских банков отключат от системы SWIFT.