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Масштабні обстріли рф на Херсонщині: 9 поранених та руйнування в 34 населених пунктах

Масштабні обстріли рф на Херсонщині: 9 поранених та руйнування в 34 населених пунктах

Київ • УНН

 • 25265 перегляди

російські війська обстріляли 34 населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак 9 людей отримали поранення, четверо з них у Херсонській громаді.

У Херсонській області російські війська обстріляли 34 населені пункти минулої доби, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру, внаслідок ворожих атак 9 людей отримали поранення, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

Минулої доби, зі слів Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися місто Херсон та ще 33 населених пункти у регіоні.

російські військові, за його даними, били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", - написав Прокудін.

Як уточнив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, 4 людей поранено через ворожі обстріли у Херсонській громаді, двоє з них - у тяжкому стані.

На Херсонщині окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль, є постраждалі13.01.25, 20:04 • 27068 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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