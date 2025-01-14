Масштабные обстрелы рф в Херсонской области: 9 раненых и разрушения в 34 населенных пунктах
Киев • УНН
российские войска обстреляли 34 населенных пункта Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате вражеских атак 9 человек получили ранения, четверо из них в Херсонской общине.
В Херсонской области российские войска обстреляли 34 населенных пункта за прошедшие сутки, повредив жилые дома и инфраструктуру, в результате вражеских атак 9 человек получили ранения, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки, по словам Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались город Херсон и еще 33 населенных пункта в регионе.
российские военные, по его данным, били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 7 частных домов. Также оккупанты изувечили хозяйственные постройки и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения", - написал Прокудин.
Как уточнил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, 4 человека ранены из-за вражеских обстрелов в Херсонской громаде, двое из них - в тяжелом состоянии.
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