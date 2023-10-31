Масштабна пожежа в окупованому Донецьку: ймовріно, після прильоту загорілись цистерни
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа. У Telegram-каналах пишуть про стовпи вогню, а також публікують відео із палаючими цистернами, передає УНН.
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"Велика пожежа у Будьонівському районі Донецька. Попередньо пожежа почалася після прильоту снаряда. Офіційної інформації про те, що спалахнуло, немає", - йдеться у повідомленні Telegram-каналів.
На відео, які ширяться у соцмережах, видно стовпи вогню та палаючі цистерни.