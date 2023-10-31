Масштабный пожар в оккупированном Донецке: вероятно, после прилета загорелись цистерны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар. В Telegram-каналах пишут о столбах огня, а также публикуют видео с горящими цистернами, передает УНН.
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"Крупный пожар в Буденновском районе Донецка. Предварительно пожар начался после прилета снаряда. Официальной информации о том, что вспыхнуло, нет", - говорится в сообщении Telegram-каналов.
На видео, которые распространяются в соцсетях, видны столбы огня и горящие цистерны.