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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Масштабный пожар в оккупированном Донецке: вероятно, после прилета загорелись цистерны

Киев • УНН

 • 80836 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар. В Telegram-каналах пишут о столбах огня, а также публикуют видео с горящими цистернами, передает УНН.

Масштабный пожар в оккупированном Донецке: вероятно, после прилета загорелись цистерны

Цитата

"Крупный пожар в Буденновском районе Донецка. Предварительно пожар начался после прилета снаряда. Официальной информации о том, что вспыхнуло, нет", - говорится в сообщении Telegram-каналов.

На видео, которые распространяются в соцсетях, видны столбы огня и горящие цистерны.

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