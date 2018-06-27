Масштабна пожежа у Великій Британії: евакуювало 34 будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Великобританії евакуювали 34 будинки в селі Каррбрук неподалік від Манчестера через масштабну пожежу, яка триває вже протягом декількох днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Місцеві школи будуть закриті в середу, коли мешканцям буде запропоновано залишатися в приміщенні та закривати вікна та двері. Армія перебуває в режимі очікування, щоб допомогти, якщо це буде потрібно.
Вітер та спекотна погода протягом останніх трьох днів призвели до поширення пожежі, і поліція заявила, що її розмір і той факт, що вона обмежила доступ до дороги в сільській місцевості, ускладнює гасіння.
Як повідомляв УНН, понад 3 000 гектарів лісу і 22 споруд знищила пожежа в північній Каліфорнії. У регіоні США розпочата евакуація. Оголошено надзвичайний стан.