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Масштабна пожежа у Великій Британії: евакуювало 34 будинки

Масштабна пожежа у Великій Британії: евакуювало 34 будинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Великобританії евакуювали 34 будинки в селі Каррбрук неподалік від Манчестера через масштабну пожежу, яка триває вже протягом декількох днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Місцеві школи будуть закриті в середу, коли мешканцям буде запропоновано залишатися в приміщенні та закривати вікна та двері. Армія перебуває в режимі очікування, щоб допомогти, якщо це буде потрібно.

Вітер та спекотна погода протягом останніх трьох днів призвели до поширення пожежі, і поліція заявила, що її розмір і той факт, що вона обмежила доступ до дороги в сільській місцевості, ускладнює гасіння.

Як повідомляв УНН, понад 3 000 гектарів лісу і 22 споруд знищила пожежа в північній Каліфорнії. У регіоні США розпочата евакуація. Оголошено надзвичайний стан.

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