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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 18895 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 101797 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 117215 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137676 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143537 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 181296 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156714 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Крупный пожар в Великобритании: эвакуировал 34 дома

Крупный пожар в Великобритании: эвакуировал 34 дома

Киев  •  УНН

 • 8647 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Великобритании эвакуировали 34 дома в селе Каррбрук неподалеку от Манчестера из-за масштабного пожара, который продолжается уже в течение нескольких дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Местные школы будут закрыты в среду, когда жителям будет предложено оставаться в помещении и закрывать окна и двери. Армия находится в режиме ожидания, чтобы помочь, если это потребуется.

Ветер и жаркая погода в течение последних трех дней привели к распространению пожара, и полиция заявила, что его размер и тот факт, что он ограничил доступ к дороге в сельской местности, затрудняет тушение.

Как сообщал УНН, более 3000 гектаров леса и 22 сооружений уничтожил пожар в северной Калифорнии. В регионе США начата эвакуация. Объявлено чрезвычайное положение.

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