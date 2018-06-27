Крупный пожар в Великобритании: эвакуировал 34 дома
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Великобритании эвакуировали 34 дома в селе Каррбрук неподалеку от Манчестера из-за масштабного пожара, который продолжается уже в течение нескольких дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Местные школы будут закрыты в среду, когда жителям будет предложено оставаться в помещении и закрывать окна и двери. Армия находится в режиме ожидания, чтобы помочь, если это потребуется.
Ветер и жаркая погода в течение последних трех дней привели к распространению пожара, и полиция заявила, что его размер и тот факт, что он ограничил доступ к дороге в сельской местности, затрудняет тушение.
Как сообщал УНН, более 3000 гектаров леса и 22 сооружений уничтожил пожар в северной Калифорнии. В регионе США начата эвакуация. Объявлено чрезвычайное положение.