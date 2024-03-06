Масштабна пожежа на Миколаївщині: через підпал очерету вигоріло 5 га

На Миколаївщині у Костянтинівській громаді хтось підпалив очерет, через що спалахнула масштабна пожежа. Вигоріло 5 гектарів. Вогнеборцям вдалось загасити вогонь, перш ніж він перекинувся на приватний сектор. Про пожежу повідомили у ДСНС Миколаєва, передає УНН.

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За даними ДСНС 6 березня миколаївські вогнеборці ліквідували масштабну пожежу очерету. Подія сталась у Костянтинівській громаді, між с. Новопетрівське та Зайве.

Гасіння ускладнювалось поривчастим вітром, який розносив вогонь на більшу площу та відсутністю під'їзду до місця пожежі.

Аби зупинити розповсюдження полум'я та не допустити його перекидання на городи приватних домогосподарств пожежними знадобилось близько чотирьох години.

Загалом від ДСНС на гасіння залучались 2 одиниці спецтехніки та 10 вогнеборців.

Шановні громадяни! Ця пожежа — це ще один доказ того, що випалювання очерету може мати страшні наслідки. Цього разу перекидання вогню на приватний сектор вогнеборцям вдалось не допустити, але ж наслідки для здоров'я людей все ж таки маємо, адже всі мешканці навколо були вимушені дихати їдким димом. Тож будьте свідомими та не шкодьте собі та навколишнім.