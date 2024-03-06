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Масштабный пожар на Николаевщине: из-за поджога камыша выгорело 5 га

Масштабный пожар на Николаевщине: из-за поджога камыша выгорело 5 га

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 16:30  •  9377 просмотра

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Масштабный пожар сжег 5 гектаров камыша в Константиновской громаде Николаевской области после того, как кто-то намеренно поджег камыш.

На Николаевщине в Константиновской громаде кто-то поджег камыш, из-за чего вспыхнул масштабный пожар. Выгорело 5 гектаров. Пожарным удалось потушить огонь, прежде чем он перекинулся на частный сектор. О пожаре сообщили в ГСЧС Николаева, передает УНН.

Детали

По данным ГСЧС 6 марта николаевские пожарные ликвидировали масштабный пожар камыша. Событие произошло в Константиновской общине, между с. Новопетровское и Зайвое.

Тушение осложнялось порывистым ветром, который разносил огонь на большую площадь и отсутствием подъезда к месту пожара.

Чтобы остановить распространение пламени и не допустить его переброски на огороды частных домохозяйств пожарными понадобилось около четырех часов.

Вероятной причиной возгорания послужил поджог. Площадь которую прошел огонь составила 5 га.

- отметили в ГСЧС.

Всего от ГСЧС на тушение привлекались 2 единицы спецтехники и 10 пожарных.

Уважаемые граждане! Этот пожар - это еще одно доказательство того, что выжигание камыша может иметь страшные последствия. На этот раз опрокидывания огня на частный сектор пожарным удалось не допустить, но последствия для здоровья людей все же имеем, ведь все жители вокруг были вынуждены дышать едким дымом. Поэтому будьте сознательными и не вредите себе и окружающим.

- призывали пожарные.

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