Масштабный пожар на Николаевщине: из-за поджога камыша выгорело 5 га
Киев • УНН
Масштабный пожар сжег 5 гектаров камыша в Константиновской громаде Николаевской области после того, как кто-то намеренно поджег камыш.
На Николаевщине в Константиновской громаде кто-то поджег камыш, из-за чего вспыхнул масштабный пожар. Выгорело 5 гектаров. Пожарным удалось потушить огонь, прежде чем он перекинулся на частный сектор. О пожаре сообщили в ГСЧС Николаева, передает УНН.
Детали
По данным ГСЧС 6 марта николаевские пожарные ликвидировали масштабный пожар камыша. Событие произошло в Константиновской общине, между с. Новопетровское и Зайвое.
Тушение осложнялось порывистым ветром, который разносил огонь на большую площадь и отсутствием подъезда к месту пожара.
Чтобы остановить распространение пламени и не допустить его переброски на огороды частных домохозяйств пожарными понадобилось около четырех часов.
Вероятной причиной возгорания послужил поджог. Площадь которую прошел огонь составила 5 га.
Всего от ГСЧС на тушение привлекались 2 единицы спецтехники и 10 пожарных.
Уважаемые граждане! Этот пожар - это еще одно доказательство того, что выжигание камыша может иметь страшные последствия. На этот раз опрокидывания огня на частный сектор пожарным удалось не допустить, но последствия для здоровья людей все же имеем, ведь все жители вокруг были вынуждены дышать едким дымом. Поэтому будьте сознательными и не вредите себе и окружающим.
Пожар в экопарке "Осокорки": правоохранители открыли уголовное производство6 марта 2024, 11:37 • 22535 просмотров
Масштабный пожар на Николаевщине: из-за поджога камыша выгорело 5 га
Масштабный пожар сжег 5 гектаров камыша в Константиновской громаде Николаевской области после того, как кто-то намеренно поджег камыш.
"ПВО - безусловный приоритет": Зеленский обсудил усиление обороны Украины с премьером Греции
Президент Зеленский встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе, чтобы обсудить укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины, поскольку противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом для Киева.
Армения требует от рф вывести пограничников из аэропорта Еревана
Армения заявила, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, о чем она проинформировала российскую сторону.
Греция посетит глобальный саммит мира в Швейцарии
Премьер-министр Греции Мицотакис выразил поддержку мирной формуле Украины из 10 пунктов и заявил, что Греция примет участие в предстоящем глобальном мирном саммите в Швейцарии, чтобы поддержать мир в Украине и Европе.
Из-за санкций россияне начали использовать в своих ракетах компоненты микроэлектроники собственного производства - СМИ
россияне начали оснащать свои ракеты микроэлектронными компонентами отечественного производства, вероятно, из-за западных санкций.
Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности
Украина и Греция готовят двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности, чтобы уменьшить возможности России финансировать агрессию.
Последняя соперница Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки США
Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою кампанию за выдвижение на пост президента США от республиканцев в 2024 году.
Удар по ТЦ в Никополе: на месте прилета пылает пожар - СМИ
Торговый центр в Никополе загорелся после обстрела российскими войсками, о жертвах обстрела пока не сообщается.
Двум соратникам Аксенова, которые распространяли российскую пропаганду, объявили подозрение
Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум российским пропагандистам за поддержку российского вторжения в Крым и распространение кремлевской пропаганды.
Сейчас большинство лиц, находящихся в тюрьмах страны, имеют доступ к бомбоубежищам - Костин
По словам Генерального прокурора Андрея Костина, большинство заключенных в Украине имеют доступ к бомбоубежищам, поскольку страна работает над адаптацией своей пенитенциарной системы к условиям военного времени.