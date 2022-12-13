Масштаби руйнувань в Україні потребують потужної міжнародної підтримки - Генсек ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що масштаби руйнувань в Україні потребуватимуть потужної міжнародної підтримки, що виходить далеко за рамки гуманітарної допомоги, передає УНН.
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“Війна в Україні — це невпинний гуманітарний кошмар”, — сказав він, вказавши на погіршення ситуації через зниження температури в умовах пошкоджень, завданих російськими бомбардуваннями енергосистемі країни.
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Він також наголосив, що енергетики, працівники галузі водо- та теплопостачання цілодобово працюють над відновленням енергетичної інфраструктури. Але сьогодні 10 млн споживачів — у тому числі домогосподарства, підприємства, лікарні та школи — знеструмлені, а мільйони відключені від води та тепла.
За його словами, протягом кількох місяців гуманітарні організації надали допомогу, пов’язану з підготовкою до зими, більш як 630 тис. цивільних осіб, на критично важливі об’єкти доставлено 400 генераторів. Ще тисячі генераторів закуповуються й надходять в Україну, сказав він, наголосивши, що “все це — крапля в морі”.
“Масштаби руйнувань по всій країні потребують потужної підтримки з боку міжнародного співтовариства — що виходить далеко за рамки гуманітарної допомоги”, — наголосив Гутерріш.
Він додав, що потрібно інвестувати у стійке відновлення та відбудову України, аби нинішня криза не обернулася “на бідність, голод та злидні для мільйонів українців”. Також Гутерріш закликав “працювати разом, щоб створити умови для досягнення миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права”, тобто відновлення територіальної цілісності України в міжнародного визнаних кордонах.
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