Генсек ООН закликав до дій щодо запобігання катастрофі, яку може спричинити застосування біологічної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у зверненні в понеділок до 9-ї Оглядової конференції держав-учасниць Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї, яка проходить у Женеві, закликав до дій у трьох напрямках щодо запобігання катастрофі, спричиненій застосуванням біологічної зброї. Про це пише УНН з посиланням на Сіньхуа.
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Гутерріш зазначив: по-перше, потрібно забезпечити суворе дотримання положень КБТО про відповідальність, для того щоб науковий прогрес не використовували у військових цілях.
Він закликав зробити все можливе, щоб “науку і техніку використовували на благо людства, а не на шкоду, і щоб мир залишився в центрі всіх наукових досягнень і співробітництва”.
По-друге, за словами Гутерріша, слід оновити положення, пов’язані з контролем і дотриманням конвенції, з урахуванням сучасних загроз. За останні 50 років світ зазнав величезних змін. На думку глави ООН, необхідно внести поправки до КБТО відповідно до цих змін.
По-третє, потрібно виділити додаткові фінансові та людські ресурси для виконання всіх важливих завдань у рамках КБТО. 50 років тому, коли конвенцію було відкрито для підписання, міжнародне співтовариство одностайно заявило, що навмисне використання хвороб як зброї є образою для людства. За словами Гутерріша, конвенція підкреслює людську гідність.
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“Пандемія COVID-19 паралізувала весь світ. Тепер можна уявити собі іншу хворобу — добре розроблену, яка могла б швидше поширюватися серед населення світу”, — сказав він.
Гутерріш також додав: “біологічна зброя не є продуктом наукової фантастики, вона несе за собою очевидну й реальну небезпеку, тому зміцнення Конвенції про біологічну зброю має як ніколи важливе значення”.