Генсек ООН призвал к действиям по предотвращению катастрофы, которую может вызвать применение биологического оружия

Детали

Гутерриш отметил: во-первых, нужно обеспечить строгое соблюдение положений КБТО об ответственности, чтобы научный прогресс не использовали в военных целях.

Он призвал сделать все возможное, чтобы “науку и технику использовали во благо человечества, а не во вред, и чтобы мир остался в центре всех научных достижений и сотрудничества”.

Во-вторых, по словам Гутерриша, следует обновить положения, связанные с контролем и соблюдением конвенции, с учетом современных угроз. За последние 50 лет мир претерпел огромные изменения. По мнению главы ООН, необходимо внести поправки в КБТО в соответствии с этими изменениями.

В-третьих, необходимо выделить дополнительные финансовые и человеческие ресурсы для выполнения всех важных задач в рамках КБТО. 50 лет назад, когда конвенция была открыта для подписания, международное сообщество единогласно заявило, что умышленное использование болезней как оружия является оскорблением для человечества. По словам Гутерриша, конвенция подчеркивает достоинство человека.

Цитата

“Пандемия COVID-19 парализовала весь мир. Теперь можно представить себе другую болезнь — хорошо разработанную, которая могла бы быстрее распространяться среди населения мира”, — сказал он.

Гутерриш также добавил: “биологическое оружие не является продуктом научной фантастики, оно несет за собой очевидную и реальную опасность, поэтому укрепление Конвенции о биологическом оружии имеет как никогда важное значение”.