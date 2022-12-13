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Масштабы разрушений в Украине нуждаются в мощной международной поддержке - Генсек ООН

Масштабы разрушений в Украине нуждаются в мощной международной поддержке - Генсек ООН

Киев • УНН

 • 616146 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что масштабы разрушений в Украине будут нуждаться в мощной международной поддержке, которая выходит далеко за рамки гуманитарной помощи, передает УНН.

Цитата

“Война в Украине — это неустанный гуманитарный кошмар”, — сказал он, указав на ухудшение ситуации из-за снижения температуры в условиях повреждений, нанесенных российскими бомбардировками в энергосистеме страны.

Детали

Он также подчеркнул, что энергетики, работники отрасли водо- и теплоснабжения круглосуточно работают над восстановлением энергетической инфраструктуры. Но сегодня 10 млн потребителей — в том числе домохозяйства, предприятия, больницы и школы — обесточены, а миллионы отключены от воды и тепла.

По его словам, в течение нескольких месяцев гуманитарные организации оказали помощь, связанную с подготовкой к зиме, более 630 тыс. гражданских лиц, на критически важные объекты доставлены 400 генераторов. Еще тысячи генераторов закупаются и поступают в Украину, сказал он, подчеркнув, что “все это — капля в море”.

“Масштабы разрушений по всей стране нуждаются в мощной поддержке с стороны международного сообщества — что выходит далеко за рамки гуманитарной помощи”, — подчеркнул Гутерриш.

Он добавил, что нужно инвестировать в устойчивое восстановление и восстановление Украины, чтобы нынешний кризис не обернулся “на бедность, голод и нищету для миллионов украинцев”. Также Гутерриш призвал “работать вместе, чтобы создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН и международного права”, то есть восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

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