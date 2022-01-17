Масовий розстріл на Житомирщині: суд продовжив арешт Захаренку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Богунський районний суд Житомира продовжив до 17 березня тримання під вартою Анатолію Захаренку, якого підозрюють у масовому розстрілі сімох людей біля приватних ставків на Житомирщині. Про це журналісту УНН повідомив його адвокат Андрій Шкварко.
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“Суд продовжив запобіжний захід до 17 березня 2022 року”, — сказав Шкварко.
За його словами, наступне засідання заплановане на 11:00 14 лютого.
Доповнення
22 травня 2020 року, близько 1:00, у селі Новоселиця Попільнянського району на Житомирщині біля приватних ставків місцевий житель, орендар, під час конфліктної ситуації з невідомими здійснив низку пострілів із мисливської рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали семеро осіб.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ, це — умисне вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.
22 травня Захаренку повідомили про підозру. Вже 23 травня суд арештував підозрюваного.
Нагадаємо, Анатолій Захаренко пройшов комісійну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої визнаний осудним.