Масове отруєння на весіллі на Буковині: госпіталізованими залишаються 12 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Станом на 7 год. 8 жовтня в лікувальних закладах Чернівецької області з ознаками харчового отруєння залишаються госпіталізованими 52 особи (з них 12 дітей), які 29-30 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані “Оскар” смт Путила. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, у період з 1 по 3 жовтня з ознаками харчового отруєння до лікувальних закладів було госпіталізовано 63 особи (з них 16 дітей). Пізніше кількість госпіталізованих збільшилась до 72 осіб.
Позавчора, 6 жовтня, кількість отруєних становила 50 осіб. Загалом же отруїлися близько 90 осіб.