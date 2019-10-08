Масове отруєння на весіллі на Буковині: госпіталізованими залишаються 12 дітей

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, у період з 1 по 3 жовтня з ознаками харчового отруєння до лікувальних закладів було госпіталізовано 63 особи (з них 16 дітей). Пізніше кількість госпіталізованих збільшилась до 72 осіб.

Позавчора, 6 жовтня, кількість отруєних становила 50 осіб. Загалом же отруїлися близько 90 осіб.