Масове отруєння на весіллі на Буковині: госпіталізованими залишаються 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Станом на 7 год. 6 жовтня в лікувальних закладах з ознаками харчового отруєння залишаються госпіталізованими 50 осіб (з них 12 дітей), які 29-30 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані “Оскар” смт Путила. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, у період з 1 по 3 жовтня з ознаками харчового отруєння до лікувальних закладів було госпіталізовано 63 особи (з них 16 дітей). Пізніше кількість госпіталізованих збільшилась до 72 осіб.
Раніше було відомо про 31 людину у лікарні після харчування у цьому ресторані. Загалом же отруїлися близько 90 осіб.