Масове отруєння на весіллі на Буковині: кількість госпіталізованих збільшилась до 72 осіб

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, у період з 1 по 3 жовтня з ознаками харчового отруєння до лікувальних закладів було госпіталізовано 63 особи (з них 16 дітей).

Раніше було відомо про 31 людину у лікарні після харчування у цьому ресторані. Загалом же отруїлися близько 90 осіб.