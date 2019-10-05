Масове отруєння на весіллі на Буковині: кількість госпіталізованих збільшилась до 72 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Станом на 7:00 5 жовтня в лікувальні заклади з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 72 особи (з них 18 дітей), які 29-30 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані "Оскар" смт Путила. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, у період з 1 по 3 жовтня з ознаками харчового отруєння до лікувальних закладів було госпіталізовано 63 особи (з них 16 дітей).
Раніше було відомо про 31 людину у лікарні після харчування у цьому ресторані. Загалом же отруїлися близько 90 осіб.