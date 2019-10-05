Массовое отравление на свадьбе на Буковине: количество госпитализированных увеличилось до 72 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. По состоянию на 7:00 5 октября в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" пгт Путила. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, в период с 1 по 3 октября с признаками пищевого отравления в лечебные учреждения были госпитализированы 63 человека (из них 16 детей).
Ранее было известно о 31 человека в больнице после питания в этом ресторане. В целом же отравились около 90 человек.