Массовое отравление на свадьбе на Буковине: госпитализированными остаются 50 человек

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в период с 1 по 3 октября с признаками пищевого отравления в лечебные учреждения было госпитализировано 63 человека (из них 16 детей). Позже количество госпитализированных увеличилось до 72 человек.

Ранее было известно о 31 человека в больнице после питания в этом ресторане. В целом же отравились около 90 человек.